Los mejores memes que dejó el final de “Pacto de Sangre”

El último capítulo de la teleserie nocturna de Canal 13, “Pacto de Sangre”, no dejó a nadie indiferente, y eso quedó en evidencia en redes sociales.

La muerte de Benjamín Vial (interpretado por Álvaro Espinoza) a manos de su hijo Ignacio, la sentencia a Raimundo (Pablo Cerda) y Marco (Néstor Cantillana), y la impunidad con que quedó Trinidad (Ignacia Baeza) fueron los temas más comentados en Internet.

Aquí los principales memes que dejó el último episodio de la teleserie:

— Laura no está. (@Laaura_Espina) May 29, 2019

Cuando quedan miles de cabos sueltos y más encima van dos capítulos de #RíoOscuro y aún a uno no lo engancha, no puedo creer que aún no digan que habrá una segunda temporada de #PactoDeSangre me dan ganas de hacer lo que hace la tía.#PactoGranFinal #Bienvenidos pic.twitter.com/3mFxvT69h1

— Nijash-Ali Morrison (@arieleltraidor) May 29, 2019