Ellen Degeneres revela que su padrastro abusó de ella cuando era adolescente

La comediante Ellen DeGeneres contó en un programa de entrevistas cómo su padrastro abusó sexualmente de ella y lamentó que su madre no la creyera cuando, años más tarde, decidió contarle lo ocurrido.

“Es una historia verdaderamente horrible, y la única razón por la que voy a entrar en detalles es porque no quiero que ninguna chica deje que le hagan algo así”, dijo DeGeneres a David Letterman en una entrevista que saldrá el viernes en su programa en Netflix, “My Next Guest Needs No Introduction”.

Ocurrió cuando la madre de DeGeneres, que entonces tenía unos 15 años, fue diagnosticada con cáncer de mama.

La famosa presentadora dijo que su padrastro, ya fallecido, abusó por primera vez de ella con la excusa de que tenía que tocarle los senos para descartar que tuviera un bulto como el que sintió en los pechos de su madre.

“Me dijo que había sentido un bulto en su pecho y que necesitaba sentir mis pechos porque no quería preocuparla”, dijo, según extractos del programa citados en la prensa estadounidense. “No sabía de cuerpos, no sabía que los pechos eran diferentes”.

“Me convenció que necesitaba sentir mis pechos y luego intentó hacerlo de nuevo otra vez, y otra vez, una vez intentó derribar mi puerta, escapé por la ventana y corrí, porque sabía que iba a ser algo más”, agregó.

DeGeneres señaló que nunca contó su historia a su madre porque quería protegerla y no arruinar su felicidad.

“Debí haberme protegido yo y no se lo dije por un par de años”, indicó. “Cuando se lo dije no me creyó y se quedó a su lado por otros 18 años”.

Su madre acabó abandonando a su pareja cuando notó que él cambiaba su versión de los hechos cada vez que le preguntaba.

La comediante, que se declaró abiertamente homosexual en 1997, indicó que decidió hablar públicamente de su experiencia para inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.

La primera vez que lo hizo fue en una entrevista con Allure en 2005, en la que aseguró que este abuso del que fue víctima no influyó en su orientación sexual.