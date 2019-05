Sfeir renunció a Canal 13: “Me siento súper humillada”

Francisca Sfeir vivió una verdadera pesadilla en la alfombra roja de la película “Mi Amigo Alexis”.

Con Canal 13 a cargo de la avant premiere de la cinta, la conductora de “Infórmate en un 3×3” se había preparado para desfilar en la gala, sin pensar que no la iban a dejar. Debido a esto, escribió un mensaje en Instagram donde reveló su decisión de renunciar.

En diálogo con LUN, dio más detalles. “Me trataron pésimo, me echaron de un lugar al que me había invitado la productora Fábula. Justo venía incorporándome de vuelta de mis vacaciones, pero el canal al que pertenezco no me quiso en la gala. Me hicieron un desaire”, expresó la comunicadora.

“No entiendo por qué. Te juro que he sido súper profesional. Me levanto todos los días a las cuatro de la mañana y después me dejan esperando. Estaba vestida y peinada para la gala, contraté a una niñera para que se quedara con mi guagua y nadie me dice nada. Estuve una hora y media esperando. Me siento súper humillada. Cuando pregunté qué pasaba, por qué no me dejaban pasar por la alfombra roja, los productores se pasaban la pelota entre ellos. Me miraban y nadie decía nada. No recibí ninguna respuesta concreta”, agregó Sfeir.

Además dijo que no es la primera vez que se siente pasada a llevar y menospreciada.

“Sentí en carne propia que no me querían en mi trabajo. No es justo. Trabajo, me esfuerzo, hago un programa diario, un franjeado de prensa, la gente me quiere mucho. Todos me valoran, menos la empresa donde trabajo”, señaló.

Desde Canal 13 informaron a LUN que Sfeir no estaba considerada desde un principio. “Esto le fue explicado antes del inicio del programa, por lo que fue imposible que desfilara en la carpeta”, comunicaron.