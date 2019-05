Cancillería: Avión ambulancia para traer a chilena fallecida en Cancún era riesgoso

El director general de Asuntos Consulares de Cancillería, Raúl Sanhueza, reconoció que los familiares de María Inés Contreras, fallecida en Cancún, solicitaron el traslado de la mujer en un avión ambulancia al país, pero que los médicos mexicanos no lo autorizaron por ser riesgoso.

La autoridad detalló que tal petición se hizo entre 19 o 20 de mayo, y que el 22 se le instruyó al cónsul que fuera a Cancún a fin de que consultara al equipo médico que atendía si la malograda mujer estaba o no en condiciones de soportar un vuelo de este tipo.

“La respuesta del equipo médico mexicano era que no era posible el traslado en avión ambulancia porque involucraba una serie de riesgos debido a su debilidad general en que se encontraba, y por lo tanto, mientras no se produzca el acuerdo entre el equipo médico del país donde está el enfermo y Chile, no se plantea el tema del traslado médico”, relató Raúl Sanhueza.

El funcionario recalcó que el ministerio de Relaciones Exteriores tomó contacto del caso el 7 u 8 de mayo a través del cónsul de Chile en la Ciudad de México, quien mantuvo contacto con la familia de la afectada.

“Alrededor del 15 de mayo la persona que ejerce el consulado honorario en Cancún, doña Judith Marabolí, tomó contacto personal con la familia, porque antes estaba afuera, y apoyó en distintas cosas concretas que se plantearon. A su vez mantuvo informada de la evolución médica al cónsul”, comentó Sanhueza.

También indicó que el cónsul con representación en Ciudad de México ya está tomando contacto con la familia “para colaborar en todo lo que sea necesario para la pronta repatriación de los restos de María Inés para que vuelva a su natal Arica”, cerró el director General de Asuntos Consulares de la Cancillería.

Sobre este punto, la cartera consignó que la Gobernación de Cancún se hará cargo los gastos de repatriación.

“Junto con lamentar este hecho, la Cancillería informa que a través de su Embajador en México, Domingo Arteaga, se han hecho las gestiones necesarias con la Gobernación de Cancún, la que se hará cargo de los gastos de repatriación de los restos de María Inés a nuestro país”.

Agregó que “en este momento, se está a la espera de que el Hospital General de Cancún, donde estaba siendo atendida, entregue todos los documentos necesarios para comenzar con este proceso”, puntualizó la Cancillería a través de un comunicado.