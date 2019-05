Revelan qué famosos se han negado a participar en “La Divina Comida”

No todos han aceptado la invitación para cocinar en el exitoso programa de CHV. Entre ellos, dos emblemáticos actores de teleseries.

No sólo “Pasapalabra” ha sido uno de los grandes aciertos del último tiempo en Chilevisión. El programa de cocina “La Divina Comida“ ha logrado un gran éxito entre los espectadores y ya se encuentra en la emisión de su quinta temporada.

Sin embargo, hay algunos aspectos que muchos desconocen, como por ejemplo de cuánto es el presupuesto que entrega la producción para la elaboración de los platos. Y la duda quedó disipada luego que Las Últimas Noticias revelara que el monto sería de 100 mil pesos, de acuerdo a Consuelo Silva, productora ejecutiva del programa.

De igual modo, un dato interesante que entregó Silva fue el listado de famosos que, por diversos motivos, se han negado a participar del espacio.

Se trataría del imitador Stefan Kramer, el humorista Coco Legrand, y los actores Jorge Zabaleta y Francisco Melo, quienes por algún motivo, ya sea porque no tienen las habilidades culinarias o no desean exhibir sus hogares, no han aceptado la invitación.