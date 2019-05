Guarequena Gutiérrez e invitación a Méndez Arévalo: “Lo entendemos, él es el embajador acreditado acá”

“La posición del senador Quintana, la comprendemos, ciertamente, él es el embajador acreditado acá”, expresó este viernes Guarequena Gutiérrez, al ser consultada por la invitación que extendió el presidente del Senado al representante del régimen de Nicolás Maduro, Arévalo Méndez.

La delegada diplomática del gobernante interino de Venezuela, Juan Guaidó, abordó con La Tercera la polémica surgida a partir de este hecho ampliamente criticado por el oficialismo, en relación a que de alguna manera se legitima a una administración que el Estado chileno no respalda por ser considerada una dictadura.

“Lo entendemos en la parte política y protocolar. Lo que sí hacemos es dejar en claro que el Senado recuerde que a la persona que invitó representa a los muertos, a los presos políticos, a la falta de medicamentos, a los niños que se mueren”, sentenció la política venezolana, quien esta jornada fue invitada por la prensa a la actividad en que el Presidente Sebastián Piñera dará cuenta de los avances y temas pendientes de su Gobierno.

Respecto de Méndez, esta dijo no conocerlo personalmente y que tampoco es de su interés toparse con él el sábado 1 de junio en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, y que si llegaran a verse o compartir el mismo espacio en la ceremonia, no le dirigirá la palabra.

“Como venezolana y como representante diplomática de mi país, no estoy llamada a decirle nada”, aclaró Guarequena Gutiérrez, añadiendo que no está en su ánimo “aclarar cuentas” porque “no represento al Poder Judicial. No me corresponde a mí juzgarlo a él”.

Subrayó que “entendemos que las transiciones no son fáciles, que lo que está ocurriendo en Venezuela es totalmente inédito y lo que está ocurriendo, donde hay 48 representantes diplomáticos del gobierno constitucional, y del presidente encargado Juan Guaidó, cada uno es un caso distinto”.

“Nosotros tenemos 20 años que no sabemos lo que es que un Parlamento decida una cosa con autonomía y el Ejecutivo diga otra. Para nosotros todo en Venezuela, las instrucciones, se dan desde Miraflores con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro y decíamos que nos parecía de altura política como La Moneda puede tener declaraciones en contra, pero muy respetuosamente, con el Congreso de Chile”, confidencia sobre lo abordado con el líder de la Asamblea Nacional.