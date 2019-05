Ossandón y polémica sobre hijos de Piñera: “Ha habido mala leche de algunas personas”

El senador Manuel José Ossandón (RN) respaldó a Sebastián Piñera luego de que resurgiera la polémica por el viaje de sus hijos en la gira presidencial a China y Corea del Sur del pasado mes de abril.

Tras salir de un almuerzo que el mandatario compartió con los senadores de Renovación Nacional, Ossandón explicó que “hablamos del viaje a China, no de la polémica. La polémica es clara, aquí ha habido mala leche de algunas personas”.

“Es evidente que si uno le pregunta a la FACH, sobre todo dos exministros, si pagaron los pasajes, ellos saben que jamás se ha podido cobrar un pasaje en un avión presidencial y que vayan 100 o 101 personas es lo mismo. Yo siempre he dicho que eso fue una imprudencia, pero eso es”, agregó el senador.

En esa línea, afirmó que “el episodio de los hijos del Presidente pasó, fue una imprudencia. Cristóbal pidió disculpas públicas, lo otro es una estrategia para tratar de eliminar o atacar la agenda del gobierno”.

“Que dos exministros vayan a pedirle a la FACH cuánto pagaron por los pasajes, sabiendo que ellos han viajado muchas veces en el avión presidencial, eso claramente tenía una doble intención y duele. A mí me gusta que exista un presidente humano y que las cosas de nuestros hijos a todos nos duelen”, añadió el legislador.

Además, valoró que Piñera volviera a tocar el tema en la entrevista de anoche con Ahora Noticias, y dijo que “lo peor que puede haber es que un presidente se niegue de contestar algo, él va a un programa y le preguntan y dijo la verdad. ¿Qué tiene de malo estar dolido?”.

El senador le restó importancia a las facturas de lo gastado por los hijos del Presidente en el viaje, y desestimó que el jefe de Estado tuviera que transparentar dichos documentos.

Por ello, manifestó que “esto es muy divertido, porque en el fondo si ustedes me dijeran que estamos hablando de gente que no tiene cómo pagar, que no tiene cómo ir a China, que no tienen estudios, los dos hijos son profesionales de la Universidad Católica. Los dos tienen máster en las dos mejores universidades del mundo”.

“Son de las familias más ricas del mundo, no de Chile. Perdónenme, yo creo que estamos cayendo en algo… para qué (mostrar las facturas), lo encuentro una estupidez”, complementó el senador oficialista.

Chahuán: “Es un tema que damos por superado”

Otro que se refirió al tema fue el senador Francisco Chahuán, quien aseguró que “no podemos permitir que las anécdotas se terminen tomando las agendas gubernamentales, ese es el tema de fondo. El presidente manejó bien la anécdota, porque fue capaz de avanzar en un protocolo, de lograr no solamente una disculpa de los hijos”.

“Esto no fue un tema de conversación hoy día, lo dije ayer y lo reitero hoy día, acá estamos frente a un tema que nosotros damos por superado. Pero acá lo importante es cómo somos capaces de que lo sustantivo llegue a la opinión pública, porque al final la anécdota termina tomándose los temas de comunicación”, agregó.

Por último, Chahuán fue enfático en decir que “a mí me parece un error salir de acá y hablar de nuevo de la anécdota, porque la anécdota no fue parte de la conversación”.