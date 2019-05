Ley de pago a 30 días: Gobierno omitió norma clave para las pymes y Congreso alista ley corta

La normativa que obliga a las grandes empresas a liquidar las deudas con sus proveedores de productos o servicios en plazos acotados no tiene escrita la facultad de éstos de demandarlas si no se cumple esa condición.

“Esto es un tema que lo vamos a corregir”, advirtió este miércoles el ministro de Economía, José Ramón Valente, al referirse a omisión de un artículo clave para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Ley de Pago a 30 días, y que las deja sin margen de acción en caso que las grandes compañías no cumplan con los plazos acotados por la nueva normativa.

Se trata del texto que indica que las pymes pueden demandar a las grandes firmas, si se sienten vulnerables respecto al contrato y la forma de pago que les ofrecerán y que primero está fijado en 60 días, rebajando a 30 en los próximos días.

“Es solamente un error en la transcripción de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso. No es ningún escándalo, no es ninguna manipulación (…)”, sentenció el secretario de Estado sobre la situación que no fue bien vista en por la oposición, añadiendo que “esta es una gran ley y que lamentablemente salió con este error”.

NUNCA SE DISCUTIÓ

La senadora Ximena Rincón (DC) reaccionó a esta situación, afirmando que este tema “nunca fue discutido, nunca fue parte del debate, nunca se revisó esa norma en particular y, por lo tanto, claramente aquí hay una eliminación de una normativa vigente que nunca se analizó ni se consideró en el debate.

En opinión de la legisladora, “claramente es que aquí no hay un control de la norma que se promulga o se publica por parte del Ejecutivo”, y por ello ratificó que presentará una ley corta para corregir lo ocurrido que perjudica a las pymes.

Ahora la Comisión de Economía del Senado será la encargada redactar la enmienda para subsanar la omisión en la redacción de la Ley de pago a 30 días.

Rincón explicó que la moción obtuvo las firmas de todos los integrantes de la instancia y que podría analizarse prontamente en sala y en la Cámara de Diputados.

“Es importante saber quién es el responsable de recortar una norma de la Ley para pymes y realizar la investigación del caso para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Porque en el trámite legislativo nunca se discutió”, enfatizó la representante DC.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, José Miguel Durana (UDI) confirmó que “efectivamente tenemos un párrafo completo que favorecía a la pequeña y mediana empresa y lamentablemente no sabemos si desde el Congreso, desde la Biblioteca (del Congreso) o de la Comisión, y también no hubo revisión por parte del Ejecutivo, hoy día estamos con un artículo (menos) tremendamente importante que permitía a la pequeña y mediana empresa podía demandar”.

En esa línea, aseguró “se generaron indicaciones en la actual Ley de Productividad, incorporamos un artículo, pero también tomamos la decisión en la comisión de Economía de firmar un acuerdo con pleno acuerdo de la comisión entorno a un proyecto de ley exclusivo para reparar este hecho”.