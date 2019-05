Alessandri y violencia en Instituto Nacional: “No tengo miedo a ejercer la autoridad”

Alcalde llegó este lunes a La Moneda donde presentó las 10 medidas de urgencia que el municipio propuso para terminar con la crisis que afecta al plantel. "Nosotros estamos abierto al diálogo, a ese diálogo con respeto, bien encausado y que puede buscar soluciones. Estamos esperando un petitorio, petitorio que a la fecha no ha llegado, y lo que queremos es que los 4.200 alumnos del IN puedan concurrir a clases en forma normal, tranquila y sobre todo segura", remarcó.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, llegó hasta este lunes a La Moneda para presentar las diez medidas de urgencia que el municipio propuso para terminar con el conflicto que se está desarrollando en el Instituto Nacional.

El jefe comunal planteó las medidas ante el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; la ministra de Educación, Marcela Cubillos; y la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar; quienes respaldaron a Alessandri.

Tras el encuentro, el alcalde de Santiago señaló que “estamos decididos a recuperar la educación pública, estamos decididos a hacer prevalecer el respeto a la autoridad, esa autoridad bien entendida y abogamos para que los alumnos del Instituto Nacional y del resto de los liceos de Santiago, se aboquen a tener clases”.

“Nosotros estamos abierto al diálogo, a ese diálogo con respeto, bien encausado y que puede buscar soluciones. Estamos esperando un petitorio, petitorio que a la fecha no ha llegado, y lo que queremos es que los 4.200 alumnos del IN puedan concurrir a clases en forma normal, tranquila y sobre todo segura”, añadió el edil.

En esa línea, Alessandri afirmó que “el día miércoles me voy a reunir con los centros de padres, ya hemos tenido reunión con el centro de alumnos, con el rector mantengo un diálogo fluido y permanente. Y la idea es que el principal liceo público del país pueda retomar las clases en forma tranquila y sobre todo tranquila”.

Sobre la revisión de mochila que se les realizará a los alumnos, el jefe comunal la defendió diciendo que “uno va al cine y le revisan el bolso por si lleva comida. Esta es una medida de carácter voluntario, en la vía pública la realiza carabineros y ellos tienen el respaldo legal”.

“Queremos que el alumnado cuando vaya ingresando, aleatoriamente y en forma voluntaria, se les revise, el que no quiere, vamos a grabar la imagen y esto va a quedar como antecedente por si, eventualmente, ese joven es procesado por la ley aula segura”, añadió el alcalde.

Por otro lado, Alessandri valoró la propuesta del diputado Sebastián Torrealba (RN), quien pidió un fiscal exclusivo para investigar los hechos de violencia en liceos capitalinos, por lo que el alcalde indicó que “es una buena medida, todo colabora. Nosotros queremos extirpar de raíz estos hechos de violencia”.

“Yo no tengo miedo a ejercer la autoridad, a mí no me tiembla la mano y no me dejo amedrentar, y con esa premisa vamos a seguir trabajando para sacar a estos 20 ó 30 alumnos que están generando esta anarquía, este caos y que no buscan otra cosa más que desestabilizar la educación pública”, remarcó Alessandri.

La intendenta Rubilar comentó que “buscamos que los niños puedan ir a estudiar, entendemos que puedan haber reivindicaciones, puedan haber petitorios, pero en el caso del Instituto Nacional no tenemos un petitorio claro, no sabemos qué realmente quieren”.