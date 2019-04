Loreto Aravena tras día de furia de Longton: “Se le pasaron las copas”

La semana pasada, el programa “Podemos Hablar” de CHV -conducido por Julián Elfenbein- tuvo de invitado a Arturo Longton. No obstante, más allá de los temas que trató el capítulo, lo que más repercutió en los medios fue que el exchico reality se paró de la mesa y dejó el espacio tras discutir con la actriz Loreto Aravena.

“Intrusos” de La Red conversó con Aravena a raíz de este incidente, y la intérprete no se guardó nada.

“Yo creo que se le pasaron un poco las copas, era evidente esa situación. El fútbol es pasión de multitudes, por lo que hace que la gente sea muy pasional al hablar de fútbol, pero la verdad es que mucho rato había estado gritoneando, enojado por cosas que no valían la pena”, señaló la actriz.

A ello agregó que “aguanté lo que pude, pero no puedo estar con alguien que me está gritando en la oreja todo el rato (…) No creo que haya sido una falta de respeto lo que le dije (que era violento)”.