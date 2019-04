Letelier acusa a “aves carroñeras” del PS por operación política en su contra

Parlamentario socialista abordó este lunes nuevamente el tema que lo mantiene en el centro de la polémica como es su eventual nexo con los jueces acusados de corrupción en Rancagua. Afirmó que él se saca fotos con mucha gente y asiste a actividades que lo invitan en su región y reiteró que no defendió “a ningún juez”.

El senador socialista Juan Pablo Letelier abordó este lunes el tema que lo tiene en el centro de la polémica: la eventual vinculación con los jueces que están investigados por casos de corrupción en Rancagua, región de 0’Higgins.

En conversación con la radio Cooperativa, el parlamentario acusó una operación política al interior de su partido. “Aparecen las aves carroñeras y en mi partido también las hay. Tenemos diferentes sectores políticos, estamos en medio de iniciar un proceso electoral”, remarcó.

Según el parlamentario “son parte de la Nueva Izquierda, el Tribunal Supremo deberá conocer los antecedentes y si consideran que son admisibles me invitarán a conversar, yo iré a conversar, es parte de la vida interna del partido (…) esto es parte de los codazos que a veces se dan”, precisó.

Letelier sostuvo que él se saca fotos con mucha gente y asiste a actividades que lo invitan en su región. “Alguien saca una foto, le tapa el rostro a algunas personas para darle una connotación distinta, permitir por lo menos calificarlo como una operación que tiene otra intencionalidad, de generar una posverdad, una fake news para generar una interpretación de los hechos”, manifestó.

Afirmó que no conocía la investigación que se realizaba sobre Emiliano Elgueta y destacó que no defendió “a ningún juez. Es tan inverosímil ese invento, esa injuria, que han osado decir a partir de un medio de comunicación, que fue la que creó esta situación, que si fuera cierto lo que dice esa persona, lo que están diciendo es que el fiscal Abbott es un mentiroso”.

Letelier descartó ser “todopoderoso” en la región, y dijo que “me gustaría que fuera verdad. Si fuera verdad no habría cuatro o cinco de los diputados de derecha, no habría ganado Piñera en la región, las principales municipalidades no serían personas de la UDI y serían de mi partido. Hay mitos que se construyen en torno a estas cosas”.

Por su parte, Fernando Atria, militante de la misma colectividad, señaló a la radio que el calificativo de “aves carroñeras es una manera bien poco amable de referirse a otros miembros del Partido Socialista”.

Hay conflictos en el Partido Socialista, como en toda organización de este tipo, unos que intentan sacar partido de la debilidad de otros, así que yo creo que no es la manera más adecuada de referirse a compañeros”, añadió.