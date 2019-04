Huenchumilla a Chahín: “El peligro es que la DC termine siendo vagón de cola de la derecha”

“Estoy en total y absoluto desacuerdo en lo que ha hecho la directiva de la Democracia Cristiana. Me parece que eso significa estar a favor de los grandes contribuyentes, de los grandes grupos económicos”, sentenció este lunes el senador de ese partido, Francisco Huenchimilla.

Según afirmó el legislador, la administración del Presidente Sebastián Piñera ha hecho un acto de “maquiavelismo político”, puesto que el texto de modernización tributaria que plantea y cuya idea de legislar apoyó la falange, pone en un mismo texto el impuesto a las grandes empresas con el de pymes, los pequeños emprendedores, los adultos mayores y de otro tipo de beneficios para otros sectores.

“Cuando lo presenta en un solo paquete es porque hay que votar en conjunto y en paquete. Entonces el gobierno te chantajea diciendo: ‘mira, tienes que apoyar este paquete porque aquí están involucrados los pequeños emprendedores. La oposición está con la pistola al pecho”, espetó el parlamentario por La Araucanía.

Como ejemplo de la estrategia que ha aplicado el Ejecutivo para sacar adelante su iniciativa, Huenchumilla indicó que temas como la integración no está claro frente a la opinión pública.

“El sistema de integración significa que las grandes empresas no van a pagar impuestos, por la sencilla razón de que sirven de crédito al impuesto personal que pagan los dueños de las empresas en el impuesto global complementario. Eso es volver al sistema que impuso la dictadura el año 1983-1984, en virtud del cual las grandes empresas no pagaban impuesto a la renta”.

Subrayó que esa figura se modificó gran parte en la reforma tributaria del año 2014, que llevó a cabo el entonces gobierno de Michelle Bachelet. “En consecuencia, esto significa un retroceso, significa que la Democracia Cristiana está diciendo que las grandes empresas no pagan impuestos”.

PELIGRO DE DERECHIZACIÓN

Dicho esto, el exministro advirtió sobre los peligros y costos que le acarrearía al partido “ser tan anticomunistas, proconservadores”, ya que puede que la “Democracia Cristiana termine siendo vagón de cola de la derecha. Por eso le pido los dirigentes que reflexionen respecto de eso”.

Remarcó que “todo tiene su límite” en política y que por ello “creo que es necesario que se clarifique cuál es la línea de la Democracia Cristiana. He conversado con muchos diputados y con muchos dirigentes respecto de qué nos está pasando para que podamos llegar a un acuerdo con Fuad Chahín y su equipo”, puntualizó.

Requerido en cuanto a si el presidente de la DC le está haciendo mal al partido y a la oposición, Francisco Huenchumilla, recalcó que “buscar la identidad en un partido, diferenciarse del resto es correcto. Ese no es el problema, porque cada partido tiene su identidad, pero lo que no me gusta es que buscando esa identidad se derechice”.

Cabe recordar que fue el timonel DC, quien tildó de retrógado al Partido Comunista, en medio de la polémica por reforma tributaria.