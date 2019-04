Mujer grabada junto a su amante exige indemnización de $150 millones a Quintero

Por transgredir la Ley de protección a la vida privada y datos personales, la mujer que fue descubierta junto a su amante gracias a la difusión de las imágenes captadas por una cámara de seguridad, demandó a la municipalidad de Quintero.

La presentación realizada por el abogado de la afectada, José Ignacio Aguirre, persigue “la indemnización de mi representada por el daño extra patrimonial que experimentó con ocasión de la lesión que vivió respecto de sus garantías constitucionales”.

Para ello, solicitó una compensación de $150 millones por parte de la municipalidad por ser dueña de los dispositivos que la filmaron mientras caminaba junto a un hombre con el que tenía una relación extramarital.

Según indicó a radio Bío Bío, la demandante que mantiene en reserva su nombre, los efectos posteriores a la divulgación del material visual, la han llevado a pensar quitarse la vida, por no poder salir sola a la calle por temor a que le digan o hagan algo.

“Querer suicidarme, el querer desaparecer. No es vida para mí, (este hecho) arrojó muchas cosas a un cambio de vida totalmente distinto. Estoy encerrada, no estoy haciendo la vida que normalmente me guste, que salía, que disfrutaba, pero con esto no se puede hacer, tengo miedo de que saquen la foto de que vean mi vida pública”, relató la afectada.

En tanto desde municipio de Quintero, se refirieron a la demanda por medio de un comunicado, indicando que no tienen conocimiento respecto a esta, debido a que no han sido notificados.