Reforma Tributaria: regresiva y no neutral

La reforma no mantiene su condición de neutral; la baja de los tributos para algunos no sería compensada por el alza de los mismos para otros, a fin de garantizar una igual recaudación tributaria. Si bien existe certidumbre sobre la caída en la tributación por reintegración del sistema, aún no hay datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre los montos a recaudar vía impuestos por boleta electrónica, impuestos digitales e impuestos a las emisiones de carbono.