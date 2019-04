Hamilton: “Tribunales y fiscalía tienen muchísimo más que el Informe Scicluna”

“Chile tiene que entender que el Estado tiene todos los elementos necesarios para ponerse los pantalones y empezar a defender a los niños y a las víctimas” de delitos de connotación sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica, sentenció James Hamilton.

El denunciante del sacerdote Fernando Karadima, contestó así a la pregunta de por qué el Papa Francisco no le hizo entrega del informe elaborado por monseñor, Charles Scicluna, al administrador apostólico de la diócesis de Santiago, Celestino Aós durante el encuentro que sostuvieron en la Santa Sede.

Cabe recordar que a su retorno esta jornada al país, la autoridad eclesiástica que reemplazó al cardenal y arzobispo de la ciudad, Ricardo Ezzati, fue requerido sobre si conoció el contenido plasmado en el texto elaborado por el enviado del Vaticano, que el año 2018 recogió su testimonio, el de Juan Carlos Cruz, el de Juan Andrés Murillo y el de muchas víctimas de sacerdotes y religiosos.

“No vengo con ni una hoja, ni siquiera con la tapa del informe Scicluna”, declaró Aós, subrayando que el texto fue encargado expresamente por el Pontífice y que por la delicado del tema que exigió confidencialidad por parte de los afectados que no han hecho pública su historia.

En opinión de Hamilton “yo creo que no está en poder de él (Aós) decidir si trae o no el documento, puede haberlo pedido y quizás le pueden haber dicho que no, hay otros elementos que están en juego”, dijo tras reunirse con el administrador apostólico de Santiago, junto Cruz y Murillo en la Fundación para la Confianza.

Al término del encuentro, los tres valoraron el viaje del prelado al Vaticano para abordar con el Papa Francisco el tema de los abusos sexuales y anunciaron que el sucesor de Ricardo Ezzati se reunirá con otras víctimas de estos hechos.

“En lo profundo en lo que es la justicia y la evidencia hoy en día, los tribunales y la fiscalía tienen muchísimo más que el Informe Scicluna en sus manos”, enfatizó, añadiendo que “lo que nosotros hemos develado durante diez años es infinitamente más que el Informe Scicluna.