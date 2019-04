Flores y polémica porque no informó su cita con el Papa: “Podría haber enviado un whatsapp” y no lo hice

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), se refirió este viernes a su viaje a Roma, para reunirse con el Papa Francisco, el que realizó durante una actividad en la Unión Interparlamentaria de Catar, que se realizó entre el 4 y el 13 de abril, y que no fue avisado a tiempo a la corporación.

Su cita con el Pontífice, que el legislador compartió en su cuenta de Twitter, provocó polémica a lo que se suma lo ocurrido con su colectividad que ha estado en el ojo del huracán por haberle dado su respaldo a la idea de legislar la Reforma Tributaria.

En entrevista con radio Universo, el parlamentario dijo que participó de todos los eventos relacionados a su misión oficial, y que su encuentro con el Santo Padre fue “solicitado antes” de su llegada a Italia.

“Salí un par de horas antes de que terminara (la asamblea), todo bajo control, no había ni una votación, no había ningún proyecto, mis colegas cubrieron todos los espacios de esas horas en que fui a Roma para entrevistarme con el Papa, me bajé del avión, solo pude ponerme la corbata y llegué al Vaticano a esa reunión”, remarcó.

Flores contó que además de su cita con el Papa se reunió con el embajador de Chile en Italia, Sergio Romero, con el cual trató el caso de los 300 niños chilenos que fueron adoptados por italianos y a los que se les cambió el nombre.

El presidente de la Cámara explicó que él “hacía escala en Roma esperando tener esta audiencia que la habíamos planificado de tal manera que cuando me entregan la confirmación el viernes tarde, y luego la ratifican el día lunes en la mañana, era la oportunidad de hacerlo (…) yo quería que esa parte fuera oficial, qué fue lo que se debiese haber hecho, un Whatsapp, nada más, de la Oficina de Relaciones Internacionales, de mi gabinete, de la Presidencia o de mí mismo, yo podría haberlo enviado y no lo envié porque pensé que los otros lo hicieron, era un WhatsApp diciendo: “Han confirmado las reuniones con el presidente del parlamento italiano y nos va a recibir el Papa, por favor, agréguenlo al viaje oficial”. No se hizo y yo no me di cuenta de eso”.

Según dijo, “estoy acá sin los viáticos que corresponden, por lo tanto estoy asumiendo esto, pero me da lo mismo, a mí lo que me preocupa es el resultado, y si hay un error es básicamente administrativo, tendremos que sacar lecciones y no pensar que lo hizo otro”.

El diputado DC se refirió también a lo señalado por el parlamentario independiente René Saffirio que indicó que lo ocurrido “es grave” y pidió su renuncia por eventuales irregularidades en su viaje.

“Yo no voy a renunciar porque eso significaría reconocer una falta distinta a un WhatsApp que no se envió señalando que efectivamente las audiencias estaban concedidas, que las veníamos pidiendo de antes“, completó Flores.