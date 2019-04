Argandoña revela que mamá de su pololo es sólo un año mayor que ella

Pese a que en un comienzo se mostró muy recatada respecto de su nueva relación sentimental, Raquel Argandoña ha dado poco a poco nuevos detalles del tema.

Luego de revelar que su pareja tiene 20 años menos que ella, la panelista de Bienvenidos habló sobre su “suegra”, y dio un dato que dejó boquiabiertos a sus colegas en el programa: es sólo un año mayor que ella.

“Hoy en la mañana me lo cuestioné, porque la mamá no puede tener un año más que yo. Pero lo voy a disfrutar hasta que me dure (…) me olvidé de la mamá, me olvidé de los años”, señaló.

“Yo me replanteé, me lo mandó Dios y lo voy a aprovechar”, agregó.

Raquel, además aseguró que su pololo le dijo que no se preocupara por la edad, ya que su madre incluso la seguía en Instagram.