Senadora Goic y polémico voto DC: “Estoy de acuerdo con la actuación de la bancada”

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, le respondió al presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, quien aseguró que el quiebre al interior de la oposición, gatillado por los votos de la DC a favor de la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, se dio por “gustitos personales”.

“La DC ha permitido viabilizar una discusión para tener beneficios concretos en materia tributaria para muchos adultos mayores en nuestro país, para las pymes, para los sectores medios, queda todavía, esto es recién la idea de legislar, el estar dispuesto a conversar sobre esto con una mirada de país”, replicó la legisladora por Magallanes.

Manifestó que “estoy de acuerdo con la actuación de la bancada de la DC, aquí esto no se trata de negarse porque no es un proyecto que presentamos nosotros, al contrario, fue poner los puntos que son relevantes para nosotros”.

En ese sentido, la parlamentaria DC destacó los puntos de la iniciativa del gobierno respecto de “la clase media y cómo no es perjudicada en esto, nuestros adultos mayores que van a tener, muchos de ellos, no pago de contribuciones (…) y, sobre todo, beneficios importantes para las pymes, el resto va a ser discutido todavía en particular, aquí queda todavía revisión del proyecto y reafirmar que estos principios van a ser defendidos por los demócrata cristianos en la Cámara”.

Goic enfatizó que “acá no se puede pretender que todos actuemos iguales y vetar una actuación que está dentro del espacio democrático, de liberación de los partidos de oposición. La Democracia Cristiana es un partido de oposición, en eso no hay dos lecturas, pero estamos dispuestos a conversar en la medida en que el gobierno ha incorporado propuestas que para nosotros son muy relevantes”, complementó.

Por último, descartó que su partido haya negociado la entrega de votos para aprobar la idea de legislar la reforma a cambio de la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, implicado en el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Ante ello, la senadora manifestó que “nosotros en esto hemos demostrado nuestra estatura. A pesar de las diferencias que tenemos con la decisión del presidente de mantener al subsecretario de Redes, hemos estado dispuesto a trabajar con mirada de país, eso es lo que ha hecho la bancada en materia tributaria y que va a seguir haciendo (…) en eso no nos vamos a perder”.