Quintana y quiebre oposición-DC: “No me imagino ese escenario en el Senado”

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), se refirió a la decisión de la Democracia Cristiana (DC) de aprobar la idea de legislar de la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno y descartó que ese quiebre, ocurrido en la Cámara de Diputados, se pudiera producir en el Senado.

“Nosotros dijimos que el año 2019 era el año para la unidad y para la articulación de la oposición, al parecer algunos en la Cámara de Diputados no lo han entendido así. Yo no me imagino ese escenario, en ningún caso, en el Senado”, dijo el legislador a La Tercera.

El parlamentario subrayó que en su Corporación “hay, por lo menos, una mirada estratégica, de país y también de lo que es nuestro sector”, y en razón de ello expresó que “es lamentable que esas decisiones de algunos estén afectando a la unidad en un año crucial”.

Quintana recalcó que “este es el año donde no podemos cometer ese tipo de errores, yo espero que esto finalmente se reconduzca en un clima de mayor cohesión, ojalá al más breve plazo posible”.

En esa línea, el timonel de la Cámara Alta comentó que “cada sector, cada bancada, cada partido tiene una responsabilidad en lo ocurrido, hay naturalmente algunos que tienen más responsabilidad en el quiebre que ha ocurrido en la Cámara. Yo simplemente puedo destacar el clima de unidad, de mirada estratégica, de mirada país que ha tenido el Senado y la oposición en todos estos temas”.

“Yo no veo ninguna posibilidad de que lo ocurrido en la Cámara, estos gustitos personales, estas tensiones, estas intromisiones, más allá de lo vivido también de los partidos en decisiones que son netamente legislativas, yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra en el Senado y, de hecho, lo hemos conversado con todos los comités de oposición”, concluyó Quintana.