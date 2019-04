Polémica por visita del presidente de la Cámara al Papa que no fue avisada

Este jueves se conoció al interior del Congreso que el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), no dio aviso que haría una parada extraoficial de un viaje al exterior para ir a ver al Papa Francisco.

Flores viajó para asistir a la Asamblea de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas en Doha, Qatar, que se realizó desde el 4 al 13 de abril, pero en esta jornada compartió una imagen que lo muestra junto al Papa en el Vaticano.

“Cuando estreché la mano franca del Santo Padre le pedí que nuestra iglesia actúe con prontitud para resolver con justicia lo que nos duele a todos…lo hice como cristiano, como persona pero principalmente como representante del Parlamento de Chile“, escribió Flores en su cuenta de Twitter.

Lo ocurrido provocó molestia en la Corporación a lo que se suma las tensiones internas que se han suscitado a causa que la DC apoyó la idea de legislar del proyecto de Reforma Tributaria.

El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, comentó que él recibió “una comunicación de su parte el día de ayer de que iba a pasar a Roma“, consignó Cooperativa.

Miguel Landeros añadió que “los comités parlamentarios lo debían haber conocido con un poquito más de anticipación y desafortunadamente (no ocurrió)”. Descartó, no obstante, que se tratara de una irregularidad, y aventuró que quizás “hubo un problema en los asesores de la presidencia, que no mandaron la comunicación a tiempo”.