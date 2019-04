Brexit: Theresa May gana más tiempo para dejar la UE pero el caos persiste

El respiro que le dan los seis meses de plazo concedidos, la premier británica está obligada a lograr el respaldo del Poder Legislativo para poner el marcha el proceso de separación con el bloque económico, escenario al que aún no se le ve una salida favorable.

Theresa May comparecerá este jueves en Londres ante los diputados hostiles a su acuerdo de Brexit para convencerlos de llevar por fin adelante la salida británica de la Unión Europea, sin agotar la prórroga hasta el 31 de octubre obtenida la víspera en Bruselas.

“El Parlamento se encuentra en un punto muerto en este momento y creo que tenemos el tiempo, ojalá, para llegar a un acuerdo. Pero, es un reto”, dijo el secretario de Estado del Brexit, Kwasi Kwarteng, a la radio BBC mientras la primera ministra viajaba de Bruselas a Londres.

Hace casi tres años que un 52% de británicos votó a favor del divorcio del bloque económico en un referéndum, pero ante el bloqueo en el Parlamento, que rechazó tres veces el Tratado de Retirada firmado por la premier y los 27 en noviembre pasado, Reino Unido sigue buscando la puerta de salida.

Ya se acercó peligrosamente a la fecha límite dos veces y dos veces obtuvo un aplazamiento por parte de unos socios europeos cada vez más impacientes y exasperados por el caos político que reina en Londres.

Al término de una maratónica cumbre en Bélgica, que terminó la madrugada de esta jornada, la UE le concedió esta vez una extensión más larga de lo deseado, del 12 de abril hasta el 31 de octubre, dándole un respiro a la primera ministra británica que había pedido tiempo hasta finales de junio para encontrar una salida al bloqueo legislativo.

El objetivo de May sigue siendo conseguir que su texto, 585 páginas que recogen los términos de la separación entre Reino Unido y la UE, sea aprobado antes del 22 de mayo para evitar los comicios al Parlamento Europeo que comienzan un día después.

Y aunque cada vez hay más escepticismo sobre sus posibilidades de éxito, sus 27 socios europeos le acordaron que su país pueda abandonar el bloque en cuento ratifique el acuerdo de Brexit sin tener que agotar la prórroga.

LA PELOTA ESTÁ EN LONDRES

May, enfrentada al inquebrantable rechazo de los más duros euroescépticos dentro de su Partido Conservador, que ven en el Tratado de Retirada concesiones inaceptables a Bruselas, le tendió la mano hace una semana al opositor Partido Laborista en busca de un consenso.

Sin embargo, las conversaciones entre los dos equipos, que se reanudarán este jueves, no han dado resultado hasta ahora y comienza a temerse que no lo den.

Por eso, cuando la líder conservadora comparezca esta tarde frente a la Cámara de los Comunes debería volver a llamar a cumplir cuanto antes con “el resultado del referéndum” de 2016.

Los partidarios del Brexit reaccionaron exasperados por esta nueva prolongación de una salida inicialmente fijada para el 29 de marzo de 2019.

“Parece que no se vaya a acabar nunca”, decía frustrado a la AFP Tom Dwyer, de 63 años, un obrero jubilado de Tilbury, unos 40 km al este de Londres, que votó por el Brexit hace tres años. “Los políticos son como pollos sin cabeza, no saben lo que hacen. Nunca he conocido a una primera ministra más incompetente”, afirmó.

También los diputados más euroescépticos en el partido de May estaban furiosos y frustrados.

“Es muy difícil de ver ningún progreso en todo esto”, dijo a la radio BBC el exministro del Brexit, David Davis, que dimitió en julio por su desacuerdo con la estrategia de la primera ministra.

“No preveo que las conversaciones con el Partido Laborista den resultado”, afirmó. “La única forma en que puedo ver que esto ocurriera es si la primera ministra aceptase la adhesión a una unión aduanera” con la UE, la principal propuesta de los izquierdistas y a la que May parece no querer plegarse.

Los otros 27 países miembros de la comunidad europea estaban divididos entre quienes querían dar a Londres una larga prórroga de hasta un año, encabezados por la poderosa Alemania, y los que, liderados por Francia, preferían una corta extensión para evitar que un Reino Unido con un pie dentro y otro fuera obstaculice el funcionamiento del bloque.

Al término de ocho horas de acaloradas discusiones, alcanzaron un compromiso de seis meses, mostrando una capacidad para encontrarse a medio camino que ahora les gustaría ver imitada por conservadores y laboristas británicos.

“La pelota está en el tejado del Parlamento británico”, resumió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.