Ubilla: “Entregaré todos los antecedentes a la comisión investigadora pero es una intromisión”

Subsecretario del Interior dejó en claro que, independientemente de prestar toda su colaboración a la instancia parlamentaria sobre la compra de terrenos que hizo en La Araucanía, no está en el ámbito de ésta indagar un negocio que él hizo como particular y no como funcionario público.