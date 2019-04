Exsuperintendente de Salud sorprendió con discurso contra las isapres y las AFP

“Lamento que nuestras autoridades políticas desvíen el foco de dónde no tiene que estar. Hoy día no son las isapres. Hay 14 millones de personas que lo están pasando como las pelotas”, espetó el ahora exsuperintendente de salud, Ignacio García-Huidobro, antes de dejar el cargo al que renunció el lunes.

Así consta en un audio difundido por T13, en el que la ahora ex autoridad afirmó que “las Isapres son un tema (…) pero ojo, les recuerdo que tenemos la normativa que nosotros hemos dado. Si no nos gusta nuestra institucionalidad… ‘NO más AFP’, ‘NO más Isapres’, créanme que yo me voy a subir a varias de esas marchas, cambiémosla”.

El exfuncionario realizó su despedida en las dependencias de la Superintendencia de Salud, donde frente a unas 130 personas, a las que se sumaron otras 50 por videoconferencia, oportunidad en la que se refirió a su dimisión, provocada por “diferencias muy relevantes” con el Ejecutivo respecto a cómo se están haciendo las cosas en materia de salud e indicó que el foco debería estar en los chilenos que están en Fonasa, ya que son mayoría en el país.

Las discrepancias tuvieron su punto culmine la semana pasada cuando firmó el decreto que aplazaba en dos años la rebaja de planes de las isapres para aquellos afiliados que dejaban las edades de riesgo, como niños o mujeres en edad fértil, el que tuvo que dejar sin efecto acortando en un año la disposición, tras las críticas.