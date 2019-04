Cámara aprueba comisión investigadora por compra de terrenos de Ubilla en La Araucanía

La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este miércoles –por 64 votos a favor y 53 en contra– la comisión investigadora respecto a la compra de tres terrenos en una comunidad mapuche realizada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

La adquisición de los terrenos se realizó en 2009 en el sector de Quetrolefu, en las cercanías de Pucón.

Ubilla ha sostenido que la compra de los predios compra la pactó con un particular no mapuche, por lo que no está contraviniendo la normativa legal. Esta versión que fue reforzada luego por la Conadi.

El artículo 13 relativo a la protección de tierras indígenas de Ley Indígena señala que éstas gozarán de protección y que “no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia”, consignó Emol.