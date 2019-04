Ascencio trata de “matón” a Núñez y le recuerda que votaron por él para presidente de Comisión de Hacienda

Jefe de la Bancada DC dijo que si el parlamentario PC “quiere transformarse en el jefe de la barra brava, en el matón de la comisión, el que va a amenazar a todos, eso no tiene sentido. Daniel Núñez, un diputado inteligente, pero que no es capaz de condenar ninguna dictadura en el mundo, no nos puede venir a nosotros a darnos clases de ética ni democracia”.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, tildó de “matón” al presidente de la Comisión de Hacienda, el comunista Daniel Núñez, a quien le recordó que con los votos de la falange fue electo en ese cargo.

Tras la decisión de la DC de apoyar la idea de legislar el proyecto del Gobierno sobre Modernización Tributaria (MT), uno de los más duros en criticar esta postura fue el diputado Núñez, quien este martes asumió la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja con el apoyo de los propios miembros de la DC.

“Yo creo que si él quiere transformarse en el jefe de la barra brava, en el matón de la comisión, el que va a amenazar a todos, eso no tiene sentido. Daniel Núñez, un diputado inteligente, pero que no es capaz de condenar ninguna dictadura en el mundo, no nos puede venir a nosotros a darnos clases de ética ni democracia. Lo que quisiéramos es que Daniel, un tipo inteligente, que se ganó los votos nuestros y la confianza nuestra en la comisión de Hacienda dirija la discusión de los proyectos, no de la reyerta”, comentó Ascencio.

El diputado DC fue más allá en su análisis y no descartó la posibilidad de censurar a Núñez como presidente de la Comisión de Hacienda.

“Tengo la impresión que esto es muy difícil para nosotros y yo estoy dispuesto a conversar la situación de él como presidente de la Comisión de Hacienda. Conservarla con los diputados nuestros, para cuestionarlo, ponerlo en tela de juicio, como lo llamen”, indicó.

Consultado por las críticas del resto de la oposición en el sentido de que la DC estaría apoyando una reforma que beneficia a las grandes empresas, Ascencio fue claro en precisar que ello solo apoyaron la idea de legislar y nada más.

“Yo también podría decirles que ustedes lo que quieren es que no podamos rebajarles las contribuciones a los adultos mayores; que ellos me expliquen por qué no quieren más platas para las regiones. Quiero que me digan por qué no quieren ayudar a las pymes. Lo único que nosotros estamos diciendo es que queremos iniciar la discusión, no hemos tomado ninguna otra decisión de fondo. Es tan injusto que nos acusen de algo que no hemos hecho”, subrayó.

Sobre la permanencia del diputado DC Iván Flores en la presidencia de la Cámara Baja, el jefe de la bancada de la DC fue más enérgico, poniendo todas las presidencias que tiene la falange a disposición, si fuese necesario.

“No tenemos ningún problema, no estamos aquí por los cargos. Estamos por convicciones y creemos que lo que hemos hecho es bueno para todos. No tengo ningún problema, no tengo ningún drama y si quieren también que dejemos la presidencia de las comisiones, dejamos las presidencias de la comisiones. Pero discutamos si las cosas como personas maduras y responsabilidad”, subrayó.