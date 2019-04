Reforma tributaria: Núñez afirmó que no cree que haya votos DC para apoyar la idea de legislar

El nuevo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados manifestó que la última propuesta presentada por el Gobierno “es francamente insuficiente y desde ese punto de vista no responde a inquietudes nuestras”.

Daniel Núñez, diputado PC y nuevo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, manifestó que no cree que el miércoles parlamentarios DC voten a favor de la idea de legislar respecto al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno.

“Lo que le hemos dicho al gobierno para no darle a priori un portazo, para no rechazar a priori las propuestas, le dimos diversas opciones, le hicimos propuestas de mecanismos progresivos y le dijimos, como tenemos profundas diferencias, sepárenlo”, declaró el diputado en entrevista a radio Cooperativa.

Agregó que “hemos hecho un gran esfuerzo para tener una postura común con la oposición y yo creo que ese esfuerzo va a dar frutos (…) no me pongo en un escenario supuesto, no creo que tengamos fuga de votos de la DC, de los radicales, del Partido Comunista ni de nadie”.

El parlamentario comunista sostuvo que “en este minuto estamos trabajando unidos y nuestra voluntad es que estos principios de que haya una recaudación fiscal real, que nos afecte, que sea progresiva, que grave el impuesto a los más ricos, son principios que nos guíen”.

Respecto a la última propuesta presentada el lunes por el ministro de Hacienda Felipe Larraín en la Comisión, Núñez señaló que “la oposición unánimemente ha dicho que esta propuesta que hizo el gobierno es francamente insuficiente y desde ese punto de vista no responde a inquietudes nuestras. La situación es muy sencilla, si el gobierno dice que tiene que reintegrar sí o sí la economía y van a dejar las empresas extranjeras de pagar 800 millones de dólares menos de impuestos, lo que exigimos es que se compensen con otros impuestos que vayan a ese mismo sector de la población”.

“La propuesta que nos presentó el gobierno no era real y están incluyendo un mecanismo que no existe hoy día, por lo tanto no hay compensación, se rebajan en 100 millones, que es el 1 por ciento de estos impuestos a las grandes inversiones (…) la propuesta alcanza con suerte los 300 millones de dólares”, afirmó el diputado.

“Si el gobierno hace nuevas propuestas, la vamos a estudiar hasta el último minuto, como corresponde, pero si es a las dos de la tarde y tengo que votar a las tres, yo le digo al Gobierno ‘quítenle la urgencia’”, aseveró.