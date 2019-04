Chaín y Reforma Tributaria: “Nos interesa legislar sobre la base de cifras que sean claras”

Tras reunirse con varios representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, dijo este martes que “a nosotros nos interesa legislar, pero nos interesa legislar sobre la base de cifras que sean claras, que sean transparente y por eso que hoy día la palabra la tiene el Gobierno”, refiriéndose al proyecto de Reforma Tributaria que este miércoles se vota en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Les hemos dicho a las pymes que no los vamos a dejar solos, vamos a seguir trabajando con ellos en todas las demás reformas que vienen por delante”, indicó.

Chaín destacó que “el ministro de Hacienda (Felipe Larraín) tiene que aclarar las cifras que entregó el día de ayer y eso facilitaría no solo que la DC pueda, eventualmente, aprobar la idea de legislar, sino que ojalá sea con la mayor unidad posible, quedan horas que son suficientes como para poder avanzar”.

“Nos gustaría un gran acuerdo país, porque no es bueno para un país que estemos discutiendo una Reforma Tributaria cada cuatro años y para eso se requiere un acuerdo que sea amplio, Gobierno y oposición, para dar una señal de estabilidad a todos los actores económicos respecto de las reglas del juego en materia tributaria en los próximos años”, remarcó.

CIFRAS CORRECTAS

Además, el timonel de la DC hizo un llamado al Gobierno “a que ya no queda tiempo, a que entregue realmente cifras correctas respecto de la compensación, para que podamos alcanzar un gran acuerdo en materia de la Reforma Tributaria”.

En tanto, Chahín no descartó que los diputados DC aprueben la idea de legislar aunque el Gobierno mantenga lo expresado este lunes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

El timonel DC aclaró que “también está la posibilidad de poder aprobar a favor pero sin acuerdo, por lo tanto vamos a entrar en una discusión muy compleja en particular, eso es lo que hoy día tendrán que decidir nuestros diputados conversando con los demás parlamentarios de oposición”.

“GRAN DECEPCIÓN”

El jefe de bancada de Diputados DC, Gabriel Ascencio, quien también participó en la reunión, señaló que “me tengo que poner de acuerdo con todos los jefes de bancada de la oposición para tener una opinión, ojalá, lo más unitaria posible en estas horas que nos quedan antes de la votación de mañana”.

“Hay una gran decepción por parte de los diputados con lo que ocurrió ayer y eso lo tiene que resolver el gobierno esta mañana. Esperamos que haya una reacción de parte del gobierno, fundamentalmente aclarándonos las cifras que entregó ayer”, prosiguió el parlamentario.

Añadió que “el Gobierno hoy día en la mañana tiene la oportunidad de aclararnos esas cifras, si ellos aclaran esas cifras, creo que va a ser mucho más fácil el que todos tengamos una opinión unitaria en relación a este proyecto”.

“Nosotros tenemos el mejor ánimo en el sentido de decir ‘mira, necesitamos una reforma buena para Chile’, no somos obstruccionistas, no andamos diciéndoles que no al Gobierno por solamente decirle que no, pero que entienda que si llevamos ocho meses de negociación con ellos, el último día no nos pueden venir con cifras que no corresponden”, añadió Ascencio.

El parlamentario se refirió a la postura de las otras bancadas de oposición y aseguró que “vamos a respetar todos los acuerdos y, probablemente, si tenemos una buena respuesta del gobierno, vamos a tener un mejor acuerdo hoy día con el resto de los jefes de los partidos de oposición”.