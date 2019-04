Fraude en el Ejército: ministra Rutherford interrogó por segunda vez al general Villagra

Durante dos horas declaró este lunes el general de Ejército Alejandro Villagra ante la ministra en visita Romy Rutherford, en el marco de la investigación por presunto fraude al interior de la institución castrense.

Se trató de la segunda jornada de interrogatorio luego que el viernes Villagra, actual comandante de la Primera Brigada Acorazada “Coraceros”, lo hiciera por primera vez en calidad de inculpado en la arista “empresas de turismo”, que persigue supuestas irregularidades en las comisiones de servicio en el extranjero de oficiales y suboficiales.

La diligencia, en tanto, continuará el próximo lunes 15 de abril a las 12:00 horas en el despacho de la jueza.

Al término de la declaración, su defensor, Juan Carlos Manríquez, expresó que el interrogatorio “fue un avance significativo en esta investigación y, como dijimos desde el inicio, confiamos completamente en la situación del general Villagra”.

“Es una persona que se presenta como oficial activo, con una de las mejores calificaciones del alto mando”, dijo Manríquez, quien enfatizó que durante su comparecencia “se ha puesto a disposición de la ministro en visita, una información de muy buena calidad para que ella pueda contrastarla”.

“Entendemos que hay diligencias que se van a seguir haciendo, que son secretas, y confiamos que al final de ellas, la situación del general Villagra quede completamente esclarecida y se pueda hacer un punto de inflexión -y una diferencia muy notoria- con otras situaciones que anteriormente ha conocido el tribunal en visita”, agregó.

Asimismo, reiteró que “creemos que el general Villagra está en una situación distinta y no hay ninguna cuestión que diga relación con un enriquecimiento ilícito o vinculada a desvíos de fondos fiscales”.

“Por otro lado, en el caso del general Villagra, hemos dicho con absoluta claridad que nosotros no podemos comparar su situación con otras que haya sido objeto de procesamiento en la arista pasajes, fletes u otros”, puntualizó el abogado Manríquez.

“Su situación es muy distinta, no hay cambios de destino, no hay apropiaciones de diferencias o bien, diferencias de dinero; no se han gastado, tampoco, fondos fiscales en otros fines o tareas de las que son necesarias”, añadió

“Entonces, bajo este punto de vista, nosotros esperamos que las diligencias sigan avanzando y se logre esclarecer muy rápido que la situación de él en esta causa, no tiene vinculación a ningún hecho penal”, concluyó.