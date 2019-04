Timonel DC tras reunirse con Chadwick: “La encuestitis nos parece un camino peligroso” en seguridad

Fuad Chaín sostuvo que “si se cree que transformar un control preventivo, focalizado en menores de edad, que en la práctica va a ser un control investigativo con otro nombre, creo que eso no resuelve ningún problema. A mí me parece que tenemos que focalizarnos ante los verdaderos delincuentes y no ante la población en general que no comete ningún delito".