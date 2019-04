Participante de “Masterchef”: “Chris Carpentier no le ha ganado a nadie”

La cuarta temporada de “MasterChef” de Canal 13 cada vez agarra más vuelo, y sus participantes han ido adquiriendo notoriedad pública. Si bien es cierto, algunos aspirantes a chef han despertado un gran cariño en la audiencia, otros por el contrario han generado una considerable antipatía, como es el caso del empresario Ignacio Giannini.

El hombre de 54 años fue entrevistado por Las Últimas Noticias sobre este hecho, y precisó que no tiene problemas en declararse un “rebelde” ni tampoco reconocerse como una especie de “villano” en Masterchef.

“En este país el villano es el que dice la verdad. No me molesta que me pongan más villano de lo que soy, nadie es una blanca paloma”, remarcó el participante.

No obstante, más allá de su análisis personal, lo que más destacó fueron sus duras palabras hacia Christopher Carpentier, conductor y juez del programa.

“Lo encuentro muy yo-yo y no le ha ganado a nadie. Soy el único concursante que se atreve a pararle los carros”, expresó.