Interponen recurso de protección por alumna que quiere entrar al Instituto Nacional

El diputado Gabriel Silber (DC), junto al abogado y exalumno del Instituto Nacional, Andrés Parra, interpuso este viernes un recurso de protección en favor de Debora Martínez, quien que no se puede matricular en dicho colegio debido a que no es mixto.

El parlamentario sostuvo que la situación es “en los tiempos de hoy absolutamente discriminatoria. En la causa de Debora queremos generar cualquier tipo de precedente legal para que cualquier otra niña, que se sienta en condiciones o que tenga expectativas de entrar a un colegio público como este, pueda hacerlo con absoluta libertad y sin sentirse por ello discriminada”.

“Sentimos que el alcalde Alessandri, con su decisión de plebiscitar solamente a la comunidad educativa de si este colegio es mixto o monogenérico, de alguna manera está saltando y pasando a llevar la Constitución”, agregó Silber.

En esa línea, el parlamentario comentó que “nosotros revisamos las condiciones de acceso en la página web del Instituto Nacional y en ningún caso se establece que es un colegio solamente para hombres y si así lo fuera, esta cláusula igual sería ilegal. Es un colegio que recibe fondos públicos y esta situación, en la sociedad que vivimos, es absolutamente discriminatoria”.

“Hoy día venimos a golpear las puertas de la justicia, creemos que esta decisión es contraria a la Constitución y queremos también sentar un precedente jurídico no solamente para el instituto, sino que respecto de aquellos otros colegios, particularmente receptores de fondos públicos, para que no discriminen, en base al género, en las condiciones de admisión o accesos a estas instituciones”, aclaró Silber.

Además, el legislador señaló que la alumna “no podría pasar el software de entrada a pesar de ser, a nuestro juicio, una decisión ilegal, arbitraria e insostenible por parte de la Municipalidad de Santiago, aún cuando se quieran amparar en este plebiscito interno de la comunidad educativa”.

“Por eso esperamos que este recurso de protección sea acogido y en definitiva se abra la puerta para acabar con este tipo de discriminación en nuestro país”, remarcó.

El abogado Andrés Parra manifestó que “no es posible que en el siglo que estamos viviendo estemos con leyes decimonónicas, donde se discrimina a una persona por su sexo. Eso hoy día es absolutamente aberrante, debemos dejarlo de lado, nosotros hemos visto los requisitos del propio instituto y en ninguna parte dice como requisito ser hombre o ser mujer”.

“DISCRIMINADA”

Mientras que la menor, estudiante del colegio Dagoberto Godoy y que cursa sexto básico, afirmó que “a mí me gustaría que todas las niñas que quieran estar en ese instituto, que estén, porque una se siente discriminada por no dejarla entrar, una se siente mal por dentro”.

“Yo he leído, escuchado y he visto de que ese es el mejor colegio del mundo (…) han salido hartas personas importantes, uno de esos son los presidentes que salieron de ese colegio, por eso a mí me gustaría también salir de ese colegio siendo presidenta”, completó.