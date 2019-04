Eva Gómez muy molesta con María Luisa Godoy: “Mi estilo para hacer las cosas es de frente”

Eva Gómez, actualmente conductora de Así Somos de La Red, se mostró muy molesta por algunas declaraciones de María Luisa Godoy, quien la apuntó como partícipe de su salida del matinal de Chilevisión, “Gente como tú”, en 2011.

En “Muy Buenos Días”, Godoy dijo: “No me enteré por los jefes (de su saluda del programa). Me enteré por otra parte que me querían sacar, porque la Eva lo quería hacer, y está bien. Ella era la animadora de Viña y estaban en todo su derecho de potenciar a la animadora y hacerlo así, pero me pareció dolorosa la forma”.

Tras estos dichos, LUN conversó con Eva Gómez, quien precisó que “cuando me dijeron que tenía que hacer el matinal fue un tema. No quería. Después de animar el Festival no tenía otro proyecto y me tenían que poner en algo. Por eso, después, al año, cuando me ofrecieron Lo que callamos las mujeres lo tomé”.

“No le quité el matinal a nadie, no es mi estilo. No sé cual es el estilo de María Luisa para hacer sus cosas, el mío es bien claro, por cierto honesto y de frente; no me voy con recados a nadie. Si ella cree que yo podría haber hecho eso, no sé cómo se maneja en sus relaciones laborales”, agregó.

Por último, remarcó que “me parece raro que una mujer adulta, que es madre, y sabe cómo funcionan las cosas de la televisión, me cargue a mí, con nombre y apellido, con un rumor”.