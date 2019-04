Pampita: “Benjamín Vicuña es un padre re presente, adora a sus hijos y ellos a él”

Tras el mediático quiebre matrimonial que vivieron Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain en 2015, parecía que todo terminaría mal. No obstante, ambos encontraron pareja y su relación parece ir bien gracias a un factor en común: sus hijos.

En cuanto a ello, la modelo habló con el programa “Implacable” de Argentina, y ahondó en algunos aspectos de su vida.

“Siempre está bien. Yo no tengo enemigos en ningún ámbito de mi vida. No tengo ninguna mochila y ningún problema con nadie”, comentó en primera instancia.

A ello agregó que le ha costado tener que distanciarse de sus hijos, señalando que “en lo personal me encantaría no tener que separarme jamás de los chicos, pero no te queda otra y lo mejor que le puede pasar a los chicos es criarse con los dos padres por igual (…) Necesitan la figura de la madre y del padre todos los días de su vida”.

De igual modo, consultada sobre si Vicuña es un padre presente, elogió a su exmarido, remarcando que “sí, re presente, re buen padre. Adora a sus hijos y a ellos les encanta estar con él. Pasan un tiempo súper lindo y siempre les voy a fomentar eso a los chicos”.