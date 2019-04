Presidenta del PH y saludo a Piñera: “Un beso es un gesto de fraternidad”

“Cuando efectivamente se plantean los puntos y hay un silencio al otro lado, no hay mucho que decir y creo que no haber saludado ni haber despedido de beso al Presidente, me parece una actitud de lo más coherente al respecto”, explicó Catalina Valenzuela.