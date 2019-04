Alberto Plaza confesó haber sido consumidor de cocaína: “Fue un período oscuro de mi vida”

El cantautor reflexionó sobre uno de los momentos más complejos de su carrera. "Me siento muy orgulloso de mí, de haber salido de ahí. Hoy puedo mirar con orgullo mi historia y mi vida", señaló.

La noche del martes 2 de abril el destacado cantante nacional Alberto Plaza fue invitado al programa “Síganme los Buenos” del Canal Vive de VTR, conducido por Julio César Rodríguez.

En la oportunidad, el cantautor habló sobre varios aspectos de su carrera y su vida. No obstante, lo que más causó impacto a nivel mediático fue que confesó haber consumido cocaína durante un tiempo.

“Estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho en mi vida. Hay otras de las que no me siento tan orgulloso“, comenzó diciendo, calificando ese tiempo como un “período oscuro de mi vida“.

El músico confesó haber consumido drogas en el pasado, momento en que Julio César Rodríguez le consultó si se trataba de cocaína, a lo cual respondió que sí.

“Fue poco tiempo y salí rápido. Esto ocurrió hace 25 años atrás con mucho éxito artístico“, aseguró el intérprete de “Perfecto Bandido” y “Que cante la vida”.

Plaza detalló que fue en ese período donde se separó y culpó a las malas amistades. “Nadie entra ahí por buenas juntas“, remarcó.

De igual modo, el cantante reveló el episodio que lo hizo dejar las drogas y el alcohol. “Una vez venía saliendo borracho de un bar y se me acercó un músico cubano, me dijo ‘Alberto plaza, coño con todo lo que yo te admiro y vengo a encontrarte en este estado. Que tristeza verte así’. Llegué a mi casa y dejé el alcohol para siempre“, recordó.

Por último, sostuvo que no se siente orgulloso de esos episodios, pero sí de haberlos superado.“Me siento muy orgulloso de mí, de haber salido de ahí. Hoy puedo mirar con orgullo mi historia y mi vida”, finalizó.