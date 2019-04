Puente Alto lleva 5 años con un plan antidrogas con una inversión mayor a “Elige Vivir Sin Drogas”

Tras el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera del programa “Elige Vivir Sin Drogas” que buscará combatir el consumo en menores y adolescentes del país, en Puente Alto inflan el pecho al asegurar que son pioneros en esta materia a nivel país, pues llevan 5 años implementando un programa similar llamado “Extensión Horaria”.

“En 2014 echamos a andar dicho programa en nuestros colegios, donde le entregamos a los estudiantes el espacio, tiempo y herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades deportivas, artísticas y culturales”, comentó el alcalde Germán Codina.

Este programa municipal permite que los escolares escojan actividades de su interés y las practiquen entre las 15:30 y 19:30 horas, mientras los padres se encuentran trabajando, evitando así que los mejores queden expuestos a situaciones riesgosas fuera de la jornada escolar.

“Soy de los que creen que el colegio debe ser una especie de segundo hogar. Ahí están los profesores, tutores y compañeros que les brindan apoyo, cariño y acompañamiento. Muchos estudiantes está atravesando la pubertad y conversar con ellos les permite entender los procesos que les toca vivir, tomar decisiones importantes y minimizar las equivocadas que puedan marcar sus vidas”, añadió el jefe comunal.

“Extensión Horaria” busca formar jóvenes integrales, ofreciendo educación de calidad y complementarla al plan curricular para quienes participen y adquieran nuevas herramientas y habilidades en lugares protegidos, previniendo conductas de riesgo.

Codina hace hincapié en que “lenguaje, matemática, historia y ciencias son materias importantes, que están cubiertas en el aula. Después de las 15:30 horas fomentamos otras áreas que son igual de importantes y que pueden ser fundamentales para que nuestros niños digan no a la tentación de drogas”.

En el anuncio de “Elige Vivir Sin Drogas”, el Mandatario sostuvo que sacar adelante este plan tendrá un costo de $512 millones anual y abarcará 50 comunas de Chile. Sin embargo, la Municipalidad de Puente Alto destina más de $600 millones y actualmente cuentan con 6.234 alumnos beneficiados.

“Esto no lo vemos como un gasto, sino como una inversión. Y no hay mejor plata invertida que la que se destina en fortalecer la autoestima de nuestros jóvenes y brindarles la oportunidad de desarrollar sus competencias. En el fondo, apostamos por no criminalizar a niños y jóvenes y darle alternativas para que se puedan expresar a gusto. Me parece que el colegio es el lugar ideal para que germinen sus habilidades y valores”, manifestó el alcalde.

Respecto al programa presentado por el Gobierno, el jefe comunal aseguró valorar este tipo de iniciativas: “Van en el sentido correcto. Pero creo que año a año, deberá fortalecer, entregar más recursos y sumar nuevas comunas al desarrollo del plan. En Puente Alto hemos demostrado que tiene un efecto tremendamente positivo y nos alegraría saber que se está replicando en otros lugares”.