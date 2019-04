Mujer relata bullying que ha sufrido tras decir “vístima”

Las redes sociales no perdonan nada. Muchos han sido los momentos graciosos que tras ser exhibidos en televisión han dado cabida a un arsenal de memes, y la tendencia sigue más viva que nunca.

Una de las últimas víctimas del fenómeno de las redes sociales ha sido Elizabeth Ogaz, quien se transformó en viral en Internet por pronunciar mal la palabra “víctima”.

“Se hace la ‘vístima’ que el marido la dejó”, dijo por error en una entrevista con el matinal “Bienvenidos”. Con su frase se refería a la exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, pues trabajó con ambos y afirma que le quedaron debiendo dinero.

Se esta puro haciendo la Vistima!!! pic.twitter.com/g8X8777pEN — Lobospablo (@lobospablo) March 16, 2019

Tras la emisión de la entrevista y su error en pantalla, múltiples usuarios de redes sociales hicieron memes, una canción estilo remix e incluso se burlaron de ella con una parodia en el programa “Morandé con Compañía” de Mega.

“Esto para mí no es ninguna gracia, yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras”, dijo la mujer en diálogo con el diario El Observador.

La afectada, quien trabaja vendiendo flores y parches curitas en las calles de La Calera (actualmente está cesante), explicó que le están haciendo bullying en todas partes y se ríen de ella. Según vendedores del sector donde usualmente trabajaba, Ogaz no ha aparecido hace varios días tras las burlas que ha recibido.

“Me siento mal, porque no podemos salir ni a la calle. Ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía. Nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos”, agregó.

Incluso funcionarios policiales han bromeado con el tema, pues la comerciante dijo que el lunes “estaba comprando y no pude seguir caminando. Los carabineros tuvieron que venir a dejarme y cuando me bajé, una vecina preguntó qué me pasaba y hasta el carabinero le dijo ¡no, si se está haciendo la ‘vístima’!“.