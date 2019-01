Habló principal condenado: “Frei se murió por enfermedad que no se pudo arreglar”

El médico Patricio Silva Garín (89), condenado a 10 años de cárcel como autor del homicidio de Eduardo Frei Montalva, la pena más abultada del ministro Alejandro Madrid, afirmó que el expresidente murió de una enfermedad “que no se pudo arreglar”.



En declaraciones a La Tercera, Silva Garín -exsubsecretario de Salud de Frei Montalva- dijo que el veredicto “es una tontera, está completamente mal hecho”, y que los hechos que se le imputan “son falsos, es una cosa que no se puede aceptar porque no tienen ninguna evidencia”.



Además, aseveró que el exmandatario “se murió por una enfermedad que no se pudo arreglar, esa es la única verdad acá”. Fue el encargado de realizar una segunda operación a Frei Montalva tras una recaída de la intervención por una hernia al hiato.

Su abogado, José Miguel Barahona, aseguró al diario que “por cierto que no estamos conformes con el fallo condenatorio”. Sin embargo, destacó que es “es muy relevante que haya quedado desestimada la peregrina hipótesis del envenenamiento del presidente Frei con agentes químicos, cuestión absolutamente desacreditada en el proceso”.

Respecto de la causa de muerte, indicó que la sentencia tiene consideraciones que “son propias de hipótesis culposas, y no dolosas”. Por esos motivos, concluyó que “el fallo, no siendo bueno, permite tener expectativas favorables para su revisión en segunda instancia”.

En tanto, el exagente civil de la CNI Raúl Lillo (68), condenado a 7 años como coautor del homicidio, fue representado por el abogado Claudio Peñailillo, quien señaló que la sentencia es una “sorpresa” por la forma en como está construida y por las dudas que aún quedan respecto de la cantidad de pruebas suficientes para acreditar el delito.

“Respecto de mi representado, no hay un fundamento legal claro que demuestre la relación de causalidad entre el estamento médico y la CNI”, agregó. Por eso, adelantó que apelarán y que existe la posibilidad de “darlo vuelta” y conseguir que se revoque.

Lillo actualmente está cumpliendo una pena de 5 años en Punta Peuco por su participación en el crimen del exquímico de la DINA, Eugenio Berríos.

A su vez, el abogado Claudio Feller, defensor del médico Pedro Valdivia Soto (76), quien recibió la pena de 5 años como cómplice, declaró que su representado se tomó el fallo “con tranquilidad”, ya que tiene plena conciencia de que es un fallo “de primera instancia, sin ninguna consecuencia en lo inmediato”.



Otro de los condenados son el exchofer de Frei Montalva, Luis Becerra Arancibia (85), exinformante de la CNI, sentenciado a la pena de 7 años de presidio mayor su grado mínimo como coautor del homicidio.

Finalmente los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez (84) y Sergio González Bombardiere (65) fueron condenado a 3 años de presidio remitidos en calidad de encubridores.