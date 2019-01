Equipo de TVN regresó a Chile: dice que no estaba trabajando y canciller habla de “secuestro”

Los profesionales de prensa de TVN deportados de Venezuela, el periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Barahona, aterrizaron en el aeropuerto internacional de Santiago a las 5:25 horas de este jueves en un vuelo de la aerolínea Copa y fueron recibidos por el canciller Roberto Ampuero.



En el terminal aéreo, los profesionales negaron las versiones oficiales de Venezuela de que andaban trabajando al momento de su detención por más de 15 horas al interior del Palacio Miraflores, sede del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. En tanto, el canciller se refirió al hecho como un secuestro.

En sus primeras declaraciones, Rodrigo Pérez señaló que “no sabemos si nos estaban siguiendo de antes o no, es falso que nosotros estábamos trabajando, es falso que nosotros estábamos sacando fotografías, es totalmente falso que nosotros hayamos provocado a la policía”.

“Pensábamos que iba a ser un control, nada más, íbamos a comer, nos bajamos del auto porque vimos personas, si hubiésemos estado en una zona de seguridad (del palacio), entonces esas personas no hubiesen estado allí, eran transeúntes que se les había ido el bus, no eran militares”, añadió Pérez.

“Todo eso que se ha informado de parte de las fuentes oficiales no es verdad, nosotros no estábamos trabajando en ese momento, no estábamos sacando fotografías, no estábamos grabando y por lo demás el palacio está lleno de cámaras. Si nosotros estábamos trabajando, bueno, entonces dónde están las imágenes”, reiteró Pérez.

A su vez, Gonzalo Barahona dijo que fue una experiencia “terrible, una detención violenta, 15 horas sin tomar agua ni comer”. También indicó que los agentes de seguridad de Maduro se apoderaron de sus teléfonos celulares y que en su caso le mostraban las imágenes de sus hijos con el fin de amedrentarlo.



En tanto, el ministro Ampuero expresó su satisfacción por el aporte de la Cancillería y de los diplomáticos chilenos en Caracas, especialmente del ministro consejero de Chile en Venezuela, Roberto Araos, para la liberación de los dos profesionales.

En el recibimiento de ambos, el canciller expresó que “estaban detenidos, retenidos, no sé, secuestrados. Desde un comienzo dijimos que no los vamos a dejar solos y vamos a recuperar su libertad y así fue. Estamos muy orgullosos de que hoy estén estos destacados periodistas de TVN nuevamente en nuestro país”.