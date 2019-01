Lavín sigue el camino de Felipe Kast e idea plan “Machuca Municipal”

“Pedimos a los colegios particulares cupos para los alumnos de establecimientos municipales que quieran participar de esta experiencia de integración”, señaló la máxima autoridad de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín.

Así definió el plan piloto que implementará en marzo próximo en su comuna, replicando, a su modo, la propuesta del senador de Evópoli, Felipe Kast, con su “ley Machuca Liberal”.

Cabe recordar que el legislador junto al diputado de la UDI, Jaime Bellolio ya habían propuesto la iniciativa, planteando que el costo de tener a un porcentaje de alumnos vulnerables en colegios particulares fuera compartido, mientras que la oposición que tomó su idea exige que la matrícula sea de 30% con cargo a los establecimientos receptores.

La iniciativa proyectada en el largo plazo de carácter voluntario fue bautizada como “Machuca Municipal” y consiste en que los recintos educacionales pagados reciban a un número determinado de estudiantes vulnerables de aquellos municipales para que puedan recibir una educación de alto estándar.

“Es un sistema voluntario, queremos que los colegios se abran a esta experiencia y que alumnos quieran participar. Estamos pidiendo las vacantes que ellos puedan, ojalá para los más chicos posibles, prebásica, porque mientras más chicos comiencen estas experiencia mejor”, comentó a La Segunda el alcalde que ya ha formalizado su petición a 50 establecimientos.

Subrayó que el objetivo es establecer una alianza entre los colegios, el municipio y las familias de los niños y adolescentes que quieran ser parte de este desafío que emula el modelo integrativo que aplicó el colegio Saint George hace 50 años y en el que se inspiró la película “Machuca”.

“Es un proceso que tiene que ser acompañado, no un alumno que es dejado a su suerte. He leído las entrevistas de los alumnos que hicieron este proceso, y si bien todos reconocen que les abrió oportunidades en la vida que antes no tenían, también reconocen algunos que lo pasaron mal, que fue difícil. Todos estos aspectos los queremos cubrir con acompañamiento. Es parte de un plan integral”, recalcó.