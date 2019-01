Fundación de Luksic apoya a egresada de la Usach con su proyecto de baldosas que generan electricidad

“¡Una gran idea chilena! Cindy la felicito. Cuente con nuestro apoyo para prototipar una baldosa que aguante más peso y sea de mayor tamaño. La contactarán desde @Impulso_Inicial para poder ayudarla”.

Este fue el tuit que le escribió el empresario Andrónico Luksic a Cindy Gallardo, egresada de la carrera de Tecnología en Telecomunicaciones de la Universidad de Santiago de Chile, quien ideó “Urban Spark”, elproyecto una baldosa capaz de generar electricidad a medida que recibe las pisadas de los peatones.

En el mensaje, el empresario le ofrece ayuda a través de su Fundación Impulso Inicial para que esta innovación pueda convertirse en realidad.

La emprendedora, ganadora del concurso “Despega Usach”, cuenta que efectivamente la llamaron de la fundación de Luksic para que ella misma les contara sobre el proyecto.

“Al día siguiente me volvieron a contactar y me explicaron en qué consistiría la donación, la cual comprendería el apoyo para la primera y segunda etapa del producto, además de la certificación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”, relata la joven.

Gallardo profundiza en los detalles de la primera etapa, la cual se relaciona con el contacto con proveedores, la selección de los materiales, estudios de los productos químicos, pruebas de laboratorio, mecánica y electrónica, con el objetivo de determinar cuál de ellos funciona mejor. En esta parte, comenta, ellos se encargarán del financiamiento, al igual que en la segunda, la cual está asociada a selección de materiales y a la realización de diversas pruebas de validación en laboratorio con el producto completo.

De esta manera, y “con la etapa uno y dos completada, es posible comenzar con el proceso de certificación de nuestro producto, para lo cual necesitamos un mínimo de 10 unidades para que la SEC pueda acreditar nuestras baldosas. Estamos súper contentos porque estas tres primeras fases eran las más fuertes, dado que, en el fondo, implican el desarrollo del producto”, afirma la emprendedora, quien asegura que “dentro de los próximos 6 a 8 meses deberíamos contar con las 10 baldosas certificadas”.

BALDOSA ELECTROGENERADORA

“Urban Spark” es una novedosa baldosa que genera electricidad a partir de la presión que ejercen sobre ella. Está hecha de material reciclado e incluso permite la recolección de datos.

El actual prototipo es de 15 x 15 centímetros de superficie, 2,5 centímetros de profundidad y según ha comentado Gallardo en una gran cantidad de medios masivos de comunicación, “10 de nuestras baldosas instaladas en un mall permitirían mensualmente abastecer a 10 viviendas”.

Cindy Gallardo, en conjunto al académico de la Facultad Tecnológica, Ignacio Díaz, fueron los ganadores de la versión 2018 del concurso de innovación de la Universidad de Santiago ,el cual que convocó a cerca de 150 estudiantes con 70 proyectos postulados.

En esta instancia es donde tomó forma la idea de la Baldosa Electrogeneradora que aprovecha el flujo peatonal para generar energía eléctrica. Fue presentada por su directora Cindy Gallardo, quien se adjudicó una pasantía internacional en la aceleradora de negocios Velocity TX de la Texas Research & Tech Foundation, en Texas, Estados Unidos.

De hecho, gracias a la formación e incentivo a la innovación estudiantil brindada por la Usach, al momento de ser contactada por la Fundación Impulso Inicial, Cindy tenían absoluta claridad de los pasos a seguir y de lo que requerían para continuar avanzando en este innovador proyecto.

“En alguna medida, como universidad estamos empezando a cosechar lo que hemos ido sembrando por mucho tiempo. Los felicitamos y esperamos que lleguen muy lejos con el proyecto y aporten con soluciones al problema energético actual y a futuro”, afirmó el rector Juan Manuel Zolezzi en un encuentro con el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación Dr. Julio Romero, el decano de la Facultad de Tecnológica Dr. Julio González y Nicole Sáez, directora ejecutiva de rectoría- el día de hoy- para felicitar al equipo Urban Spack.

A pesar del apoyo que ha tenido al interior de la Universidad, Cindy comenta que no ha sido fácil.

“Cuando uno es mujer es más complicado emprender porque existen muchas barreras. No al interior del equipo, pero al momento de enfrentarse al mundo comercial es bien distinto. Te cuestionan muchas cosas y pareciera que no creen lo que estás proponiendo, como si una mujer no fuese capaz de desarrollar algo tan tecnológico. Para mi este proyecto también es muy importante porque siento que así puedo motivar a más mujeres a atreverse a seguir el camino del emprendimiento”, completa la joven.