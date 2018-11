Escritora Lilian Flores lanza su tercera novela: “Capello”

Este viernes 30 de noviembre en el auditorio del Museo Casa Colorada, Merced 860, la periodista y escritora Lilian Flores Guerra lanzará -a las 19:00 horas- su tercera novela llamada “Capello”, publicada por Ediciones del Gato.

La obra relata la historia de Antonino, un joven comerciante que llega a Chile como parte de la oleada de inmigración italiana a Sudamérica y cuya perspectiva es mejorar sus condiciones de vida en un país desconocido para él.

“Capello” es la tercera publicación de Lilian Flores, pero es la primera que va dirigida a un público objetivo adulto, luego de la saga infanto-juvenil “Las Aventuras de Amanda y el Gato del Pirata”, con “La Séptima Esmeralda” (2013) y “El Tesoro del Collasuyo” (2017), este último con el cual obtuvo el Premio Municipal de Santiago el año pasado.

Al contar más detalles de su nueva novela, Lilian Flores señaló a La Nación que “es la historia de un inmigrante italiano que llegó a Chile en 1878 proveniente de Argentina, donde llegó junto a muchos de sus connacionales buscando mejores perspectivas. Allá se integró al ejército y participó en la Campaña del Desierto, pero los sucesos vividos lo hacen cambiar de rumbo y llegar a Valparaíso. Surge gracias a su talento como comerciante, y finalmente se establece en Santiago, donde se instala con una tienda de sombreros. Es aquí donde su destino se enlaza al de una costurera llegada desde el campo, y también al de una joven huérfana arruinada que administra una pensión”.

Añadió que “la historia es narrada en una época más actual por una de sus descendientes, que va uniendo recuerdos y memorias para recrear lo que fueron sus vidas. El libro habla sobre personajes anónimos, y deja de manifiesto las difíciles condiciones de vida de las mujeres en esa época”.

La novelista explicó que para este libro “me basé en recuerdos y anécdotas familiares que escuché desde pequeña, las que al ir madurando me motivaron a preguntarme cómo habrán sido esas personas, sus vidas y decisiones, para que las cosas que me decían que sucedieron hubieran sido posibles. La mayor parte de la historia es ficción, pero muchos de los personajes principales están inspirados en personas que sí existieron, aunque nunca las conocí de primera fuente y me llegaron solo algunos hitos de lo que fueron sus vidas”.

Respecto a cómo fue el proceso para escribir este libro, Lilian Flores manifestó que “no sé si puedo decir que fue fácil pero sí que fluyó con mucha naturalidad una vez que en mi mente ya estaba completa la historia. Lo más difícil siempre es modelar los personajes, hacer el ejercicio de pensar cómo serían sus caracteres, sus sentimientos, para que tengan coherencia con lo que realizan y las decisiones que toman, y la investigación histórica, que me tomó un par de años. Teniendo eso listo, y con la historia vívida en mi mente, no fue difícil encerrarme a escribirla”.

La autora aclaró que “‘Capello’ se aleja de mis otros libros en cuanto a la temática y a quién se orienta, ya que en los anteriores hay una protagonista que cuenta directamente su historia y hay piratas de por medio, pero sí tiene en común que trato de ser bien acuciosa en cuanto a los acontecimientos históricos que aparecen, lo que siempre me lleva un buen tiempo de investigación. Los tres también tienen aventuras, pero quizás un elemento diferenciador, aparte del público objetivo, es que en los primeros hay también un componente de fantasía, con seres mitológicos, que en esta novela no está. ‘Capello’ es lo más realista posible”.

El lanzamiento del libro contará con la participación de los escritores Teresa Calderón y Gustavo González. La entrada es liberada.