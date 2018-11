Prensa inglesa dice que Alexis “cayó en desgracia” y lo coloca lejos del United

Continúa el mal momento de Alexis Sánchez en Manchester United. El delantero chileno ni siquiera fue citado por el técnico José Mourinho para el banco de suplentes en la agónica victoria del martes ante el Young Boys por la Champions League.

Tras el cotejo, el estratega luso confirmó que la razón para no convocar al tocopillano no fue por lesión, sino que por decisión técnica, con lo que se confirmó que el luso tiene “cortado” al criollo. Y toda esta situación no hizo más que acrecentar las especulaciones en la prensa británica.

