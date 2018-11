General Martínez descartó “ruido de sables” al interior del Ejército

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, asistió este miércoles a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para explicar sus dichos en una reunión ante 900 oficiales de la institución, declaraciones que se filtraron a la prensa en un reportaje de The Clinic y que generaron polémica.

En la instancia parlamentaria el alto uniformado descartó que exista “ruido de sables” al interior del Ejército, luego que en los citados audios el general llamara a defender las pensiones en las Fuerzas Armadas “con dientes y muelas”.

“A mí no se me ocurriría pensar, pero lo entiendo, porque lo han entendido así, que una expresión como esa sea entendida fuera de la ley. Todo lo que tengo que hacer está dentro de la ley. Las representaciones que tengo que hacer están dentro de la ley. Por lo tanto no hay ruido de sables, no hay absolutamente nada parecido”, recalcó el general Martínez ante los diputados.

“Lo más grave es que hoy se filtra una grabación, mañana va a ser un documento secreto, un plan, una acción que le cause grave perjuicio al Estado”, sostuvo el comandante en jefe, quien reiteró que se presentaron acciones legales contra el oficial que difundió los dichos de Martínez, tal como lo informó el martes ante la Comisión de Defensa del Senado.

El general y el ministro de Defensa, Alberto Espina, fueron citados a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados luego que en los audios el líder militar señalara, entre otros, que se detectó venta de armas de funcionarios del Ejército a narcotraficantes.

La sesión había sido agendada para el martes a las 18:30 horas, pero la cita fue suspendida ya que en ese mismo horario Espina y Martínez exponían sobre el mismo tema ante la Comisión de Defensa del Senado.