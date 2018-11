Jorge González sobre conflicto mapuche: “Es terrible cómo abusan de los verdaderos dueños de la tierra”

El músico Jorge González, famoso por haber sido vocalista y líder de la histórica banda chilena Los Prisioneros, lanzó este martes el registro del concierto “Nada es para siempre” en plataformas digitales. El recital corresponde a un multitudinario encuentro que diversos artistas nacionales realizaron en su homenaje el 27 de noviembre de 2015 en el Movistar Arena.

El cantautor de 53 años, en compañía de su excolega en Los Prisioneros –Miguel Tapia– concedió una entrevista a Cooperativa, donde habló sobre este nuevo material. Pero también reveló cómo se siente actualmente. Recordar que González sufrió un accidente cerebrovascular en enero de 2015 y que afectó su capacidad motriz y de habla.

“Estoy súper bien, en paz”, comenzó diciendo el músico, y agregó que pasa el día “escribiendo, sentado en la casa”.

Asimismo remarcó que ya se adaptó a su nuevo estilo de vida tras su problema de salud. “Ya lo acepté, fue difícil, es difícil, pero podría haber sido peor. Podría estar en silla de ruedas o peor, en cama”, remarcó.

Asimismo, aseguró que por ahora no ha escrito canciones, “porque me cuesta mucho. No me dan muchas ganas de volver a los escenarios, estoy bien escribiendo”.

En tanto, consultado la situación en Chile dijo que lo ve “bastante turbulento”, y que aún no comprende “cómo es posible que ganara Piñera”. Además, en la conversación realizó una fuerte crítica al conflicto mapuche, muy en boga durante el último tiempo tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca. “Es terrible cómo abusan de los verdaderos dueños de la tierra”, remarcó.

Remarcar que el jueves 6 de diciembre, justo cuando González cumpla 54 años, YouTube estrenará la película del concierto celebrado en su homenaje -también con la presentación completa sumado a escenas de backstage, ensayos, entrevistas con los involucrados- en una emisión única. Corresponderá a un live streaming en un horario a definir, para luego ser bloqueado, por lo que después sólo se podrá acceder a él a través de distintas opciones pagadas de descarga.