Padre de comunero Catrillanca declina participar en comisión de DDHH del Senado

Marcelo Catrillanca, padre del comunero Camilo Catrillanca, que el 14 de noviembre murió en un operativo policial en Ercilla, región de La Araucanía, estaba invitado la tarde de este lunes a la comisión de Derechos Humanos del Senado, pero finalmente decidió no asistir.

Además de Catrillanca estaban también citados los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y Alfredo Moreno, quienes se excusaron de participar.

Estaban citados también el general director de Carabineros, Hermes Soto, y la diectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.

El general Soto reiteró en la ocasión la forma en cómo se enteró tardíamente sobre la destrucción de la tarjeta de memoria de la cámara policial que habría captado el momento de los disparos que alcanzaron a Camilo Catrillanca en el tractor que conducía.

ENCUENTROS “DE PASILLO”

Catrillanca, quien llegó hasta la sede de Congreso en Santiago, se entrevistó con los senadores Alejandro Navarro y Adriana Muñoz, presidenta de la instancia.

Según dijo el comunero a radio ADN, los encuentros que sostuvo “fueron de pasillo, no podemos decir que son reuniones, nos encontramos en el pasillo, quisimos hablar con ellos, pero no estaban las condiciones para hablar, porque es gente del Estado, están siendo cancelados por el Estado entonces no nos queremos involucrar de ninguna manera con el Estado”

“No estamos preparados como pueblo, como nación mapuche, porque no hemos podido contribuir y es lo que le estamos diciendo al Presidente (Sebastián Piñera) y es también lo que le hemos dicho al mismo ministro Andrés Chadwick”, destacó el comunero a la emisora.

La presidenta de la comisión dijo que “hay un compromiso de venir a la comisión cuando lo resuelva la comunidad de loncos”.