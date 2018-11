La UC derrotó a O’Higgins y sigue como favorito para quedarse con el título

Para la última fecha, Universidad Católica irá a la Región de la Araucanía para enfrentar a Deportes Temuco con la obligación de sumar aunque sea un punto para coronarse. En caso contrario, esperar que la ‘UdeC’ no le gane a Colo Colo en el Estadio Monumental. Por su parte, O’Higgins será local ante el Audax Italiano.

Universidad Católica se mantiene con el favoritismo para quedarse con el título del Campeonato Nacional 2018. Es que la UC derrotó por la cuenta mínima a O’Higgins de Rancagua en el Estadio San Carlos de Apoquindo, con lo que, tras la victoria de Universidad de Concepción y el empate de una Universidad de Chile que se quedó sin chances, irá a Temuco con la necesidad de un empate para coronarse definitivamente.

El encuentro comenzó muy intenso principalmente con la presión alta que pusieron los rancagüinos, instalados en tres cuartos de cancha rival para cortar el juego de los “cruzados”. Nicolás Mazzola casi abrió el marcador con un derechazo que se fue por poco a los 9 minutos, y luego Roberto Cereceda hizo una gran jugada personal y le entregó el balón a Alejandro Márquez, quien tiró y también estuvo cerca.

De a poco comenzaron a levantar en ofensiva los de la “franja” y con el correr de los minutos fueron encontrando su juego. A los 12’, Diego Buonanotte probó con un zurdazo que no entró por centímetros, y 10 minutos después se instaló la polémica en San Carlos: cabezazo de Andrés Vilches y todos los jugadores reclamaron un penal que Roberto Tobar desestimó, el que la repetición mostró la mano clara.

Tras la polémica, los dirigidos por Beñat San José se mantuvieron con el volumen en ataque. Buonanotte nuevamente estuvo cerca y Sebastián Sáez hizo lo propio con un cabezazo, pero el esférico no quería entrar. Los reclamos volvieron a los 30’ cuando Tobar ahora sí cobró un penal para los locales que fue muy discutido, el que la UC no pudo aprovechar ya que Miguel Pinto estuvo notable para evitar el gol de Luciano Aued, que no había fallado ningún tiro desde los doce pasos en el torneo.

Por si fuera poco, a los 39’ los celestes también reclamaron airadamente un penal a favor por una supuesta mano del “Sasha” Sáez, la que el juez hizo caso omiso y no cobró.

La alegría cruzada llegó en los descuentos de la primera parte. Vilches se mandó por la banda izquierda y le pasó el balón al “Enano”, que no pudo controlar pero el balón lo tomó nuevamente el delantero ex Colo Colo, quien le dio una notable asistencia a José Pedro Fuenzalida para que éste ponga el primero con un preciso tiro (45+2’).

En la segunda parte, los dos equipos sintieron la intensidad física de los primeros 45 minutos y el encuentro no tuvo la misma emoción. Pese a ello, los universitarios fueron los más incisivos con algunas llegadas que no lograron concretar para definir el encuentro y se quedaron con un resultado que los mantiene como favoritos a quedarse con el título. Además, los de San José pasaron susto con un cabezazo que Matías Dituro evitó para defender la victoria que los dejó con la primera opción de levantar el Huemul de Plata.

Así, los de la precordillera se mantienen líderes, ahora con 58 puntos, y solo podrían ser alcanzados por la Universidad de Concepción, que derrotó a San Luis y alcanzó 55 unidades. En tanto, el ‘Capo de Provincia’ se mantiene con chances de Copa Sudamericana al tener 38 positivos.

Para la última fecha, Universidad Católica irá a la Región de la Araucanía para enfrentar a Deportes Temuco con la obligación de sumar aunque sea un punto para coronarse. En caso contrario, esperar que la ‘UdeC’ no le gane a Colo Colo en el Estadio Monumental. Por su parte, O’Higgins será local ante el Audax Italiano.