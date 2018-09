CIDH citó al Gobierno por incumplimientos de acuerdos con el Movilh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Gobierno de Chile para que cumpla con el impulso del matrimonio igualitario y de otras medidas legislativas y de políticas públicas que son parte del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), firmados por el Estado con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Según informó el Movilh, la cita será el martes 2 de octubre en Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, donde el Movilh será representado por sus abogados Ciro Colombara y Hunter Carter. Éste último ha asesorado a Hillary Clinton y fue uno de los impulsores del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

La reunión tendrá lugar luego de que el Movilh envió a la CIDH un extenso documento donde reportó diversos incumplimientos del Gobierno de Chile con el ASA, entre los que se cuentan: el no impulso del matrimonio igualitario; declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales contra el matrimonio igualitario; presentación de indicaciones a la Ley de Identidad de Género que no fueron trabajadas con la sociedad civil y que excluyeron a los menores de 14 años, y la presentación de reformas a la Ley de Adopciones que no fueron trabajadas con la sociedad civil, que excluyeron a los convivientes civiles y que priorizan a parejas heterosexuales para criar a niños y niñas en desmedro de las homosexuales.

En las próximas horas el Gobierno recibirá además consultas de la CIDH sobre todos estos puntos, para que prepare sus respuestas para la histórica cita del 2 de octubre.

Desde firmado el ASA en 2016, esta es la primera vez que la CIDH se cita al Gobierno ante una denuncia por incumplimientos de los acuerdos.