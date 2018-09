Lagos y fallo de La Haya: “Todo indica que no habrá sorpresas”

Presidente Piñera se reunió este martes con los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el marco de la antesala del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima de Bolivia. Ex Jefes de Estado llamaron a esperar el dictamen con tranquilidad.

El Presidente Piñera se reunió la mañana de este martes en La Moneda con los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos en el marco de la antesala al fallo que dará a conocer el próximo lunes 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima de Bolivia.

Tras el encuentro, Ricardo Lagos remarcó que la cita “fue una reunión de trabajo intensa y productiva”.

“Lo que tenemos por delante a partir del 1 de octubre es un fallo de la Corte y creo que todo indica que no habrá sorpresas, que la situación de Chile es sólida y, en consecuencia, el que se nos pida conversar no es si no ratificar lo que hemos hecho durante muchos años. Los países vecinos conversan y dialogan”, subrayó el exmandatario.

Lagos añadió que “fui Presidente durante seis años, me tocó conversar con seis distintos presidentes de Bolivia. Desgraciadamente no se pudo concretar buena parte de las tareas que teníamos”.

“Creo que después del 1 de octubre habrá mucho que se pueda seguir conversando en beneficio de ambos países. En ese contexto, Chile tiene que demostrar lo que hemos sido. En ese contexto, me parece tan importante que estamos disponibles para ello”, agregó.

Ricardo Lagos hizo hincapié “en que esperemos con tranquilidad el fallo que estoy seguro que la posición del Gobierno de Chile ha sido una sola y esto va a ser ratificado el próximo 1 de octubre. Confianza, tranquilidad porque no me cabe duda que Chile podrá seguir haciendo las tareas que siempre hemos hecho a beneficio de nuestro pueblo. En ese contexto, la reunión con el Presidente Piñera ha sido útil y clarificadora. Creo, en consecuencia, que habrá tranquilidad de todos nosotros el próximo 1 de octubre”.

FALLO DEBE ATENERSE “A LOS TRATADOS INTERNACIONALES”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sostuvo que “hubo una muy buena conversación” y “prácticamente a cinco días del fallo corresponde esperarlo con tranquilidad”.

Según destacó, “el punto central es que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo a conversar. Lo hicimos también en nuestro tiempo con Argentina, Perú, Bolivia y con todos los países latinoamericanos con los cuales tuvimos muy buenas relaciones y logramos resolver conflictos con nuestros vecinos centenarios. La disposición de Chile siempre ha estado y ha sido siempre positiva”.

Frei recalcó que “lo que pedimos a esta altura es una cosa muy simple: que el fallo se atenga a los tratados internacionales. Aquí hay dos tratados que son fundamentales: 1904 y 1929 con Perú”.

“Nosotros queremos, y siempre lo hemos dicho, que un tribunal como La Haya falle en derecho. Si falla en derecho estamos tranquilos. Y por eso esperamos este fallo con tranquilidad”, subrayó.