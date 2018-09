Festival Fauna Primavera: confirman horarios y escenarios

La producción del festival Fauna Primavera 2018 dio a conocer los horarios y escenarios donde se presentarán los más de 20 artistas que forman parte de la parrilla musical.

El evento se realizará el próximo 10 de noviembre en el Espacio Broadway, donde los artistas se presentarán a partir de las 13 horas en cuatro escenarios.

La neozelandesa Lorde será la encargada de cerrar el festival, con un concierto que se iniciará a eso de las 23:45 y terminará cerca de la 1:00 del domingo. Otros artistas importantes que estarán presentes son Death Cab For Cutie, MGMT, At The Drive In y la chilena Javiera Mena.

Los encargados del festival, además, informaron a un nuevo grupo que se suma al lineup. Se trata de los chilenos Playa Gótica, que hace más de un año lanzó su álbum debut “Amigurumi”.

La preventa de las entradas finaliza el próximo 5 de octubre, con precios que van desde los $72.150 (entrada general) a los $116.550 (entrada VIP), a través de Puntoticket. Clientes con tarjeta CMR Falabella o Banco Falabella tienen un 20% de descuento.